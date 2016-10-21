В ОБСЄ розповіли про процедуру введення озброєної місії на Донбас

17:08, 21 жовтня 2016
Війна
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Рішення про розгортання на Донбасі збройної поліцейської місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі має бути ухвалене Постійною радою ОБСЄ.

СММ ОБСЄ – це неозброєна цивільна місія моніторингова місія, і це регламентовано мандатом / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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«Як ми зазначали раніше, СММ ОБСЄ – це неозброєна цивільна моніторингова місія, і це регламентовано мандатом, який було схвалено 57-ма країнами-учасницями ОБСЄ. Якщо будуть необхідні зміни – всі ці 57 країн-учасниць ОБСЄ мають одностайно підтримати ці зміни, і це рішення має бути прийняте Постійною радою ОБСЄ у Відні», - заявив він, коментуючи інформацію про ймовірність розміщення на Донбасі збройної поліцейської місії ОБСЄ в контексті домовленостей під час саміту лідерів країн «нормандської четвірки».

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

За словами президента, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

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