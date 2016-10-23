За добу в зоні АТО поранені 2 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, двоє воїнів отримали поранення", - сказав Лисенко.

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Він уточнив, що один боєць зазнав поранення в районі Зайцевого внаслідок мінометного обстрілу, другий - в Станиці Луганській через підрив вибухового пристрою.