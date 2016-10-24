Відлуння ліквідації "Мотороли": командний склад бойовиків змінили на кадрових російських військових - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Після ліквідації ватажка підрозділу "Спарта" А. Павлова ("Мотороли"), в підрозділах ОК "Донецьк" ("1-й АК ДНР") активізувалася зміна командного складу середньої ланки з числа місцевих бойовиків на кадрових військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Тимчука, для бойовиків введено заборону на залишення ними місць дислокації без особистого дозволу командира підрозділу.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".