У Донецьку ліквідовано бойовика "Моторолу", його підірвали в ліфті. СБУ підтверджує
22:09, 16 жовтня 2016Війна
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Бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку.
"Моторола" убитий / Скріншот відео
У Службі безпеки України підтвердила факт смерті одного з ватажків «ДНР» Арсена Павлова з позивним "Моторола". Про це в ефірі "112 Україна" заявив радник глави відомства Юрій Тандіт.
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"Можу підтвердити інформацію, про яку зараз говорять ЗМІ, про вбивство Арсена Павлова", - сказав він.
Також про це з посиланням на джерела в угрупованні «ДНР» повідомили російські пропагандистські видання.
Раніше ЗМІ писали про замах на «Моторолу» в липні. Тоді вибух прогримів біля лікарні, в яку нібито ходив ватажок бойовиків.
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