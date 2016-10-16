У Донецьку ліквідовано бойовика "Моторолу", його підірвали в ліфті. СБУ підтверджує

У Службі безпеки України підтвердила факт смерті одного з ватажків «ДНР» Арсена Павлова з позивним "Моторола". Про це в ефірі "112 Україна" заявив радник глави відомства Юрій Тандіт.

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"Можу підтвердити інформацію, про яку зараз говорять ЗМІ, про вбивство Арсена Павлова", - сказав він.

Також про це з посиланням на джерела в угрупованні «ДНР» повідомили російські пропагандистські видання.

Раніше ЗМІ писали про замах на «Моторолу» в липні. Тоді вибух прогримів біля лікарні, в яку нібито ходив ватажок бойовиків.