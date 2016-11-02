Росія стягує військову техніку до кордону з Україною – ІС

Росія стягує військову техніку та озброєння в прикордонні з Україної райони Ростовської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

Згідно з його повідомленням, поблизу кордону з Україною у Ростовській області спостерігається скупчення сил та техніки ЗС Росії.

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«Зокрема, в районі н.п.Матвеев Курган, Закадичне, Кринка, Демидівка зафіксовано значну кількість військової техніки (ствольна артилерія, танки). Військова техніка та озброєння розміщені в лісосмугах і замасковані. Техніка охороняється особами у військовій формі без розпізнавальних знаків», - написав Тимчук.

Нагадаємо, РФ розглядає можливість збройного протистояння з НАТО, в тому числі на території України. Про це повідомили в ГУР Міноборони. Зазначається, що задля цього Росія нарощує ударний потенціал.

«З цією метою на південно-західному та північно-західному стратегічних напрямках нарощується ударний потенціал. Зокрема на північно-західному в Балтійському регіоні», - повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.