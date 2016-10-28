РФ розглядає можливість збройного протистояння з НАТО, в тому числі на території України – розвідка

Росія розглядає можливість збройного протистояння з НАТО. З цією метою РФ нарощує ударний потенціал на південно-західному та північно-західному стратегічних напрямках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.

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«РФ продовжує розглядати можливість збройного протистояння з НАТО», - сказав Скібіцький.

За словами Скібіцького, у Кремлі розглядають варіант протистояння НАТО і на території України.

«З цією метою на південно-західному та північно-західному стратегічних напрямках нарощується ударний потенціал. Зокрема на північно-західному в Балтійському регіоні», - уточнив Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не шукає конфронтації з Росією і не хоче повторення холодної війни. За його словами, рішення розмістити чотири тисячі додаткових військових НАТО в Східній Європі є сигналом стримування.

Він також запевнив, що НАТО не вважає, що Росія становить неминучу загрозу. Альянс просто відповідає на розміщення російських військ на території України, а також на «ядерну риторику», що її, за його словами, російська сторона використовує для залякування європейських країн.