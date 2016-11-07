Біля Маріуполя прикордонники виловили з Азовського моря російський безпілотник (фото, відео)
10:59, 07 листопада 2016Війна
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БПЛА дрейфував у морі в трьох кілометрах від берега.
Прикордонники виловили з Азовського моря російський безпілотник / ДПСУ
Маріупольський загін морської охорони в Азовському морі виявив БПЛА "Орлан-10" російського виробництва. Про це повідомили у Держприкодонслужбі.
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Безпілотник дрейфував у морі на відстані близько 3 кілометрів від берегової смуги. Літальний апарат знаходиться в робочому стані та придатний до експлуатації. Наразі експерти займаються зняттям з нього інформації та її аналізом.
Як відомо, "Орлан-10" – російський багатофункціональний безпілотний комплекс, який може використовуватися на висоті до 5000 метрів при дальності застосування у 120 км від наземної станції керування.
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