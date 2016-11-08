На Донеччині СБУ попередила ввезення великої партії нарковмісних препаратів в "ДНР"

СБУ попередила ввезення на окуповану територію Донецької області партії нарковмісних медичних препаратів «Нафлубін». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці виявили ліки у авто, яке рухалось в напрямку пункту пропуску біля Верхньоторецького.

«Правоохоронці зупинили автомобіль, який рухався у напрямку лінії розмежування в обхід контрольних пунктів пропуску, поблизу селища Верхньоторецьке Ясинуватського району. Під час огляду машини співробітники спецслужби виявили понад 220 упаковок наркомісткого препарату "Налбуфін", який місцева мешканка намагалася нелегально ввезти то т.зв. «ДНР», - йдеться у повідомленні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309 ККУ. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України узгоджує список товарів, які офіційно можна буде перевозити через лінію розмежування на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Як зазначив радник міністра у справах окупованих територій і переселенців Юрій Гримчак, Україна багато втрачає в економічному та політичному плані від заборони перевезення товарів через лінію зіткнення на Донбасі.

«Є розуміння того, що, наприклад, продукти харчування можна перевозити через лінію розмежування, тому що ми частково втрачаємо економічно і політично. Список погоджується. Він буде оприлюднений. Можна буде частково зняти якісь питання щодо товарів, які перетинають лінію розмежування незаконно», – зазначив він.