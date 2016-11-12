Танки, артилерія та паливо: Росія перекидає війська на Донбас

Вчора з Росії на окремі тимчасово окуповані території Донбасу перекинуті чергова партія танків, 14 самохідних артилерійських систем і паливо до них.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. Через Свердловськ (Довжанський) у напрямку міста Краснодон (Сорокине) доставлено 2 танка, Ровеньки - 7 цистерн з пальним. Через район Савур-Могили в напрямку міста Торез (Чистяково) проїхали 10 танків, 2 САУ "Гвоздика". Ця техніка ремонтувалася на російській території", - сказав Лисенко.