Росія перекинула на Донбас дві вантажівки та автобус з військовими - розвідка
13:10, 04 жовтня 2016Війна
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До окупованого Новоазовська Донецької області Росія доправила дві вантажівки та автобус з військовослужбовцями збройних сил РФ.
Російські військові, ілюстративне фото / REUTERS
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.
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"Командування збройних сил РФ продовжує перекидання особового складу та постачання матеріально-технічних засобів для забезпечення підпорядкованих з’єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів з території Росії до пунктів призначення: Новоазовськ – два вантажні автомобілі та автобус з військовослужбовцями ЗС РФ; Кутейникове – шість цистерн з дизельним паливом (300 тонн)", - наголосили у розвідці.
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