Під Троїцьким був поранений український військовий - Міноборони
15:38, 19 листопада 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув, один зазнав поранень під час обстрілу біля села Троїцьке.
Ілюстрація REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
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«Жоден військовий не загинув. Один поранений», - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби російсько-окупаційні війська 46 разів обстріляли позиції Збройних сил України.
У Донецькій області під час обстрілу бойовиків була поранена жителька Красногорівки.
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