Під Троїцьким був поранений український військовий - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Жоден військовий не загинув. Один поранений», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російсько-окупаційні війська 46 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

У Донецькій області під час обстрілу бойовиків була поранена жителька Красногорівки.