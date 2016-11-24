Бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: використовували гранатомети та БМП

Російсько-окупаційний контингент інтенсивно веде вогонь з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Минулої доби, з мінометів та гранатометів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногорівці і Талаківці. По Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю вогонь вів снайпер", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКлімкін назвав "альтернативи" "Мінську"

На Донецькому напрямку стріляли по наших позиціях в районі Авдіївки, Зайцевого та Луганського зі 120 та 82 міліметрових мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

З тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новозванівки, Новолександрівки, Кримського та Троїцького, що на Луганщині. По Новоолександрівці також стріляв снайпер.