Бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: використовували гранатомети та БМП
Минулої доби українські позиції були обстріляні 48 разів.
Російсько-окупаційний контингент інтенсивно веде вогонь з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Минулої доби, з мінометів та гранатометів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногорівці і Талаківці. По Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю вогонь вів снайпер", - йдеться у повідомленні.
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На Донецькому напрямку стріляли по наших позиціях в районі Авдіївки, Зайцевого та Луганського зі 120 та 82 міліметрових мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.
З тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новозванівки, Новолександрівки, Кримського та Троїцького, що на Луганщині. По Новоолександрівці також стріляв снайпер.