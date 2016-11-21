Війна на Донбасі може перейти в більш гарячу стадію - Ярош

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистих заходах з нагоди Дня гідності та свободи в Мистецькому арсеналі.

«Війна – це наслідок якихось політичних рішень. Мінські угоди, які я ніколи не підтримував і не підтримую по сьогодні, не вирішать нашого питання», - наголосив Ярош.

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«Зрозуміло, що війна, мені так здається, перейде в більш гарячу стадію знову, тільки головне, щоб ми були максимально до неї готові, щоб наші командири різних рівнів так само могли адекватно поводити себе на війні, що дуже важливо», - додав депутат.

На переконання Яроша, «оборонна війна, яка є на сьогодні на Донбасі, могла би бути більш активна з нашого боку».