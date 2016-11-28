Бойовики сьогодні здійснили 20 обстрілів, найгарячіше - на Маріупольському напрямку

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Нехтуючи Мінськими домовленостями, російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів, гранатометів та озброєння БМП по Широкиному, Старогнатівці, Мар’їнці, Талаківці. По Новотроїцькому і Мар’їнці вогонь вів снайпер», - підкреслюється в повідомленні.

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На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент з 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння багаторазово обстрілював Кримське. Також під обстріли потрапила Новоолександрівка.

На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по українських позиціях поблизу Авдіївки та Луганського, інформують у штабі.

Раніше, речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомляв, на Луганському напрямку порівняно з минулими днями географія бойових дій розширилася, зокрема противник вкотре двічі обстріляв район потенційного розведення сил та засобів у Станиці Луганській. У другій половині дня відбулася серія перестрілок у Жовтому (район Щастя), яка з перервами тривала майже 4 години.