ЗСУ мають намір й надалі проводити ракетні стрільби біля Криму

Про це розповів начальник прес-центру повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський, передає Inforesist.

"Востаннє подібні навчання проходили 4 роки тому. У нас був спеціалізований полігон на мисі Чауда у Криму, але з анексією півострова ми його втратили. Зате тепер у нас з'явився новий полігон, це місце можна вважати оптимальним. Нам була потрібна малонаселена місцевість і велика ділянка моря, куди можна спрямувати ракети. Саме таке місце ми відшукали в Херсонській області", — сказав Крижановський.

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За словами начальника прес-центру повітряного командування "Південь", стрільби пройшли відмінно, а всі запущені Україною ракети влучили точно в ціль.

"Начальник Генерального штабу Віктор Муженко і командувач повітряних сил ЗСУ генерал Сергій Дроздов наголосили, що програма навчань виконана на 100%. З 16 запущених ракет – всі вразили цілі. Цілі були всілякі. Ще в навчаннях була задіяна бойова і транспортна авіація, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська, які теж впоралися з поставленими завданнями", — наголосив він.

Нагадаємо, 2 грудня Збройні сили України успішно завершили контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет поблизу окупованого Криму.