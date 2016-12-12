Турчинов у День Сухопутних військ: ми зупинили ворога, а згодом повністю очистимо від нього нашу землю

09:43, 12 грудня 2016
Війна
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов привітав українських воїнів з Днем Сухопутних військ України.

/ Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

За словами Турчинова, військовослужбовці Сухопутних військ – взірець відваги, сили духу, волі до перемоги, основа бойового потенціалу Збройних сил України.

«Особовий склад Сухопутних військ відіграє вирішальну роль у захисті територіальної цілісності і недоторканності кордонів нашої держави. Вічна пам'ять полеглим героям, які віддали своє життя, самовіддано захищаючи Україну!», - наголосив Турчинов.

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Як зазначив секретар РНБО, сьогоднішнє свято військовослужбовці Сухопутних військ знову зустрічають на бойових позиціях, але, наголосив він, «завдяки вашому професіоналізму та мужності ми зупинили сильного та жорстокого ворога, а згодом повністю очистимо від нього нашу землю».

Турчинов побажав воїнам міцного здоров'я, добра та сімейного затишку, завжди перемагати ворога, залишаючись живими та неушкодженими.

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Теги: #сухопутні#війська