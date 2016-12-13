Українські військові розповіли про тортури в полоні у бойовиків: різали, били, сували під нігті голки (відео)
13:05, 13 грудня 2016Війна
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Українські військові розповіли про тортури, яких зазнали в полоні у бойовиків, відповідне відео оприлюднила СБУ.
Військові розповіли, що у полоні їх били та ламали кістки / Служба безпеки України YouTube
Проросійські бойовики на Донбасі найбільше піддають тортурам українських десантників, артилеристів та бійців-добробатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук.
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Як зазначив Ткачук, зокрема, бойовики застосовують до таких полонених такі тортури, як відсічення кінцівок, удушення, у тому числі із застосуванням води, газу, тортури струмом тощо.
Як відомо, двадцять сім українських військових після перебування в полоні перейшли на бік бойовиків, також контррозвідка попередила 76 фактів вербування.
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