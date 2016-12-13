27 українських військових після полону перейшли на бік бойовиків - СБУ

Ці 27 військових зараз беруть участь у конфлікті на боці бойовиків. Про це в ході брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Як повідомляє прес-служба СБУ в Twitter, контррозвідка попередила 76 фактів вербування російською розвідкою або терористами "ДНР/ЛНР".

Всі вони не встигли передати інформацію кураторам — СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.

Також повідомляється, що опитано 1402 військовослужбовця, більшість з яких заявили, що до них застосовувалися тортури для примусу до переходу на бік ворога. Військова контррозвідка СБУ з початку російської агресії збирає свідчення військових, які стали жертвами тортур терористичних угруповань.

Відзначається, що найбільшу жорстокість терористи проявляли до воїнів-десантників, артилеристів, спецпризначенців, розвідників, бійців добробатів.

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Також в СБУ повідомили, що 63 військовослужбовця через тортури дали згоду на співпрацю з російськими спецслужбами, однак після повернення добровільно повідомили про факт вербування. Відповідно, вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

"На сьогодні 47 колишніх полонених військовослужбовців вирішили звернутися в міжнародні інстанції з приводу жорстокого поводження з ними під час перебування в полоні з боку російських спецслужб і представників російської сторони. Вже 31 скарга була направлена на адресу різних міжнародних інституцій, в тому числі до верховного комісару ООН з прав людини", - розповів Ткачук.

Варто відзначити, що раніше також повідомлялося про двох колишніх українських військових, які були затримані 21 листопада українськими правоохоронцями на адмінкордоні з окупованим Кримом. Вони після анексії півострова перейшли служити до російської армії. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту.