Над окупованим Кримом підняли російські винищувачі Су-30
08:53, 14 грудня 2016Війна
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У повітря над окупованим Кримом підняли літаки військово-морського флоту Росії, зокрема винищувачі Су-30.
Винищувачі Су-30 помітили над Кримом / militaryarms.ru
Як виявилося, російські військові влаштували на півострові навчання, йдеться в сюжеті ТСН.
Так, над окупованим Кримом літала російська бойова авіація — винищувачі Су-30 відпрацьовували перехоплення повітряних цілей та захист кораблів від авіації противника.
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Літаки злітали з бази в Новофедорівці. За даними російських військовиків, навчання планували проводити попри будь-які погодні умови, як удень, так і вночі.
Як повідомлялося, 1-2 грудня у південній частині України поблизу окупованого Криму проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.
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