Над окупованим Кримом підняли російські винищувачі Су-30

Як виявилося, російські військові влаштували на півострові навчання, йдеться в сюжеті ТСН.

Так, над окупованим Кримом літала російська бойова авіація — винищувачі Су-30 відпрацьовували перехоплення повітряних цілей та захист кораблів від авіації противника.

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Літаки злітали з бази в Новофедорівці. За даними російських військовиків, навчання планували проводити попри будь-які погодні умови, як удень, так і вночі.

Як повідомлялося, 1-2 грудня у південній частині України поблизу окупованого Криму проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.