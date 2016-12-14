Обстріл Станиці Луганської: бойовики влучили у голову українського прикордонника (фото, відео)

Він отримав поранення голови повідомила 5 каналу речниця східного регіонального управління Держприкордонслужби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держаної прикордонної служби України, військовослужбовець Луганського прикордонного загону був поранений вчора, 13 грудня.

За даними прикордонників, майже опівночі російські найманці відкрили вогонь по позиціях українських військових поблизу населеного пункту Станично-Луганське. Обстріл терористи вели зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів з напрямку гори Князь Ігор, що на неконтрольованій території.

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Внаслідок обстрілів один із прикордонників, який ніс службу з прикриття КПВВ "Станиця Луганська", отримав поранення. Військовослужбовець разом з іншими прикордонниками саме переміщувався до обладнаних місць укриття.

Пораненому на місці відразу надали першу медичну допомогу і в подальшому доставили до лікарні. Загрози його життю немає, запевнили у ДПСУ.

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