У "ЛНР" обговорили з менеджерами Ахметова шляхи поглиблення співпраці - ІС
16:42, 16 грудня 2016Війна
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Ватажки «ЛНР» прагнуть покращити залізничне сполучення, використовуване для перекидання озброєння, боєприпасів та ін. військових вантажів з Росії, з допомогою компанії ДТЕК.
Обговорювалося питання забезпечення належного стану семи залізничних станцій / Фото УНІАН
Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".
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У повідомленні йдеться, що під час засідання представників уряду "лнр" щодо поліпшення роботи залізничних сполучень на території «республіки» (взяли участь міністр інфраструктури і транспорту «ЛНР» Гноєвий, глава «Луганської залізниці» Євдохін, співробітники компанії ДТЕК та ін.) обговорювалося питання забезпечення компанією ДТЕК належного стану семи залізничних станцій в «ЛНР», включаючи налагодження надійної схеми руху залізничного транспорту, навчання персоналу тощо.
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