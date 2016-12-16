У "ЛНР" обговорили з менеджерами Ахметова шляхи поглиблення співпраці - ІС

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

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У повідомленні йдеться, що під час засідання представників уряду "лнр" щодо поліпшення роботи залізничних сполучень на території «республіки» (взяли участь міністр інфраструктури і транспорту «ЛНР» Гноєвий, глава «Луганської залізниці» Євдохін, співробітники компанії ДТЕК та ін.) обговорювалося питання забезпечення компанією ДТЕК належного стану семи залізничних станцій в «ЛНР», включаючи налагодження надійної схеми руху залізничного транспорту, навчання персоналу тощо.