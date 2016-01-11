В "ЛНР" заявили, що вивозять вугілля до РФ залізницею через Свердловськ - ОБСЄ

Як йдеться у звіті місії за вихідні, спостерігачі ОБСЄ вперше впродовж останнього місяця досягли ділянки українсько-російського кордону з боку контрольованого бойовиками "ЛНР" Свердловська (61 км на південний схід від Луганська).

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Представники ОБСЄ зуміли туди потрапити, незважаючи на обмеження свободи їхнього руху. Місія нагадує, що бойовики "ЛНР" неодноразово унеможливлювали спостерігачам подорожування у напрямку міста, у більшості випадків посилаючись на нібито триваючу операцію із розмінування, "антитерористичну операцію" та операцію із боротьби з контрабандою, або на діяльність диверсійних груп у районі Свердловська, що було причиною відмови надати можливість місії відвідати місто.

"Під час перебування у Свердловську кілька співрозмовників сказали СММ, що ситуація була спокійною, і що вони не бачили або чули про триваючі роботи із розмінування або про операцію із боротьби з диверсійними групами у районі", - стверджується у повідомленні.

Місія також відвідала залізничний вокзал Довжанськ у Свердловську та спілкувалася з двома представниками так званої "транспортної поліції" "ЛНР". Вони повідомили, що пасажирські потяги курсують двічі на день вранці та ввечері поміж контрольованими бойовиками "ЛНР" Фащівкою (69 км на південь від Луганська) та Свердловськом.

"Вони додали, що залізниця в основному використовується для перевезення вугілля, яке експортується у Російську Федерацію", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня місія ОБСЄ заявляла, що бойовик "ЛНР" завадив місії ОБСЄ відвідати селище Комсомольський через триваючу "антитерористичну" операцію у Свердловську.