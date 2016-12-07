Бойовики вранці відкрили вогонь по Водяному із артилерії і танка – штаб
Бойовики били із 152-мм артилерії.
На Донбасі бойовики обстріляли із великокаліберної артилерії Водяне. Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, передає «112 Україна».
Крім того, за словами Матюхіна, вогонь також вівся із танка.
"Ніч пройшла спокійно, але от нещодавно бойовики обстріляли Водяне з 152-міліметрової артилерії, також вогонь вівся з танка", - зазначив він.
Читайте такожНа Донбасі загинув військовий, який знявся у зверненні до ювілею ЗСУ (фото, відео)
Він також підкреслив, що впродовж минулої доби українській військові були змушені відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 45 разів вели вогонь по українських позиціях.
На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївку, Луганське й Світлодарськ. По Луганському вогонь вів і снайпер.