Бойовики вранці відкрили вогонь по Водяному із артилерії і танка – штаб

На Донбасі бойовики обстріляли із великокаліберної артилерії Водяне. Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, передає «112 Україна».

Крім того, за словами Матюхіна, вогонь також вівся із танка.

"Ніч пройшла спокійно, але от нещодавно бойовики обстріляли Водяне з 152-міліметрової артилерії, також вогонь вівся з танка", - зазначив він.

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Він також підкреслив, що впродовж минулої доби українській військові були змушені відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 45 разів вели вогонь по українських позиціях.

На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївку, Луганське й Світлодарськ. По Луганському вогонь вів і снайпер.