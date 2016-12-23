Літак із пораненими у зоні АТО через негоду не долетів до Одеси

Бійців перевозили з госпіталя Дніпра в Одесу, але летовище через сильний туман прийняти борт не змогло, йдеться у сюжеті ТСН.

Через погодні умови літак скерували до Вінниці. Туди привезли 12 поранених – здебільшого з мінно-вибуховими травмами середньої тяжкості.

Таким чином, за останній тиждень до вінницького військового шпиталю доправили вже 28 бійців – усі вони зі Світлодарської дуги.

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"Їхав за 200-м, не доїхав. Мене сепари з ПТУРа збили", - розповів поранений Василь Вовков.

"Важких хлопців немає. Один є з пошкодженням ліктевого суглобу, один із пошкодженням гомілки. Всі інші – це захворювання і контузії. Зараз один пацієнт буде прооперований травматологами, буде накладений скелетний витяг", - розповів хірург військового госпіталю центрального регіону Костянтин Гуменюк.