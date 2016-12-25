За добу на Донбасі був поранений один український військовослужбовець

За минулу добу на сході України внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських віськовослужбовців не було, один військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося поблизу населеного пункту Авдіївка. Таким чином, вперше за шість днів ми не маємо втрат на Світлодарській дузі», - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики продовжили відверто порушувати Мінські домовленості, здійснивши 39 обстрілів позицій сил АТО.