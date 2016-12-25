З новим "режимом тиші" у лавах бойовиків на Донбасі посилилось пияцтво - розвідка
З оголошенням режиму припинення вогню спостерігається різке зниження рівня військової дисципліни серед керованих Росією бойовиків.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
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«Серед особового складу у підрозділах 6-го окремого мотострілецького полку (КАДІЇВКА) та 7 окремої мотострілецької бригади (БРЯНКА) 2 АК (ЛУГАНСЬК) ЗС РФ збільшилась кількість випадків пияцтва, вживання наркотичних речовин, саботажу виконання наказів і розпоряджень, самовільного залишення військовослужбовцями бойових позицій, безчинств в громадських місцях та правопорушень по відношенню до місцевого населення», - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що 24 грудня військовослужбовець 6-го окремого мотострілецького полку самовільно залишив місце несення служби зі зброєю, пограбував місцевий магазин та погрожував зброєю цивільним особам.
За даними розвідки, командуванням 7-ї окремої мотострілецької бригади проводиться розслідування вживання наркотичних речовин групою військовослужбовців, які перебували на лікуванні у місцевій лікарні.
«Для утримання бойових підрозділів російських окупаційних військ у готовності до застосування у будь-який час (напередодні та під час новорічних свят), видача грошового забезпечення особовому складу за грудень ц.р. перенесено на 2017 рік, після святкових та вихідних днів», - додали в розвідці.
Як повідомляв УНІАН, 21 грудня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики висловили прихильність до стійкого режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.