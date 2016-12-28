У СБУ оцінили переваги й недоліки введення воєнного стану на Донбасі

Про це в інтерв'ю 112 Україна розповів глава Служби безпеки України Василь Грицак.

"З одного боку, ми бачимо, що на сході України точиться війна, яка називається де-юре АТО, але війна, тому що навіть зараз, не дотримуючись Мінських домовленостей, працює важка артилерія, і гинуть люди. А де-факто українське суспільство, український політикум, політичне керівництво дозволяє проводити багатотисячні мітинги", - заявив він.

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Також Грицак вважає, що країні було б простіше справитися з проблемами на сході, якби ввести режим надзвичайного стану, воєного стану.

"Але в цьому випадку ми би зробили не один десяток кроків назад у наших євроатлантичних прагненнях, оскільки це автоматично передбачає введення цензури, заборону зборів, перевиборів і багато чого іншого. Тому це – найбільший виклик", - наголосив глава СБУ.