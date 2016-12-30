Україна обійшла Росію у ракетній зброї - голова профільного комітету Ради (відео)

Про це заявив голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає 5 канал.

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"Ми почали нові програми. І я абсолютно хочу проінформувати, що за рік ми зробили унікальні речі... Я відповідально заявляє, ми обійшли Росію в цьому типі зброї. Зараз закінчуються державні випробовування і в наступному році вже передбачена закупка в частини, які будуть цим користуватися", – зазначив він.

Як повідомлялося, 1-2 грудня у південній частині України проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.

У ЗСУ наголосили, що мають намір й надалі проводити ракетні випробування біля адміністративного кордону анексованого Криму. Це - оптимальний полігон для подібних навчань.