"Хтось намагався це заборонити": Порошенко пояснив мету ракетних стрільб України поблизу Криму
Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна проводила випробування зенітних ракет поблизу Криму, щоб бути готовою захистити мирне небо від агресора.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Варшаві на конференції «Форум лідерства» з нагоди 25-ї річниці визнання Польщею незалежності України та встановлення дипломатичних відносин.
«Вчора я, як президент, приймав рішення дуже важливе і дуже відповідальне - про те, щоб продовжувати випробування системи моєї протиповітряної оборони, на своїй українській території. Хтось намагався це заборонити. Я сказав, що ми будемо пускати і випробовувати українські протиповітряні ракети. Бо ми маємо захистити мирне українське небо від агресора, і якщо ми його не захистимо, то ніхто його не захистить», - заявив він.
«Ви не уявляєте, який драйв піднявся у моєї української нації, скільки дзвінків було міністру оборони Полтораку і мені, - «хлопці ви все правильно робите». Ми маємо навчитися битися за свої цінності, і не лише битися, а, нарешті, маємо навчитися перемагати», - додав президент.
Читайте такожЗСУ мають намір й надалі проводити ракетні стрільби біля Криму
Як повідомлялося, 1-2 грудня у південній частині України проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.
Представники української влади неодноразово наголошували, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.
Напередодні навчань ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що Росія погрожувала Києву ракетним ударом у разі проведення ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму.
Вранці 1 грудня у Повітряних силах поінформували, що перед стрільбами зменшили небезпечну зону пусків ракет поблизу Криму в північно-західній частині акваторії Чорного моря.
Президент Порошенко заявив, що єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.