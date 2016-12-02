"Хтось намагався це заборонити": Порошенко пояснив мету ракетних стрільб України поблизу Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Варшаві на конференції «Форум лідерства» з нагоди 25-ї річниці визнання Польщею незалежності України та встановлення дипломатичних відносин.

«Вчора я, як президент, приймав рішення дуже важливе і дуже відповідальне - про те, щоб продовжувати випробування системи моєї протиповітряної оборони, на своїй українській території. Хтось намагався це заборонити. Я сказав, що ми будемо пускати і випробовувати українські протиповітряні ракети. Бо ми маємо захистити мирне українське небо від агресора, і якщо ми його не захистимо, то ніхто його не захистить», - заявив він.

«Ви не уявляєте, який драйв піднявся у моєї української нації, скільки дзвінків було міністру оборони Полтораку і мені, - «хлопці ви все правильно робите». Ми маємо навчитися битися за свої цінності, і не лише битися, а, нарешті, маємо навчитися перемагати», - додав президент.

Читайте такожЗСУ мають намір й надалі проводити ракетні стрільби біля Криму

Як повідомлялося, 1-2 грудня у південній частині України проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.

Представники української влади неодноразово наголошували, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Напередодні навчань ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що Росія погрожувала Києву ракетним ударом у разі проведення ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму.

Вранці 1 грудня у Повітряних силах поінформували, що перед стрільбами зменшили небезпечну зону пусків ракет поблизу Криму в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Президент Порошенко заявив, що єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.