У розвідці повідомили про нові випадки затримання жителів Луганська, незгодних із політикою окупантів

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"1 січня співробітниками ФСБ РФ спільно з так званим “МВС ЛНР” проведено оперативні заходи по затриманню осіб, які виказували невдоволення діяльністю російських окупаційних військ і розвішувала на будівлях у Луганську листівки з закликами до боротьби з агресором", - сказано у повідомленні.

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Також розвідка інформує, що серед місцевого населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей "зростає обурення поведінкою у громадських місцях російських військовослужбовців, їх безпричинною агресією та застосуванням зброї".

"У звязку з цим, командуванням АК ЗС РФ заборонено у дні Новорічних та Різдвяних свят вихід за межі військових частин російським військовослужбовцям у військовій формі одягу з метою уникнення випадків самосуду над ними з боку цивільного населення", - додають у відомстві.