Кобзон "здав" ватажка "ДНР": він у Москві

Про це в ефірі радіо "Эхо Москвы" заявив артист-пропагандист Йосип Кобзон.

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"Сьогодні (2 січня - Ред.), до речі, в Москві Захарченко, "глава" Донбасу, я після зустрічі з вами з ними зустрічаюся. Справа не в цьому", - розповів співак.

Водночас варто зазначити, що жодної інформації на сайтах бойовиків про поїздку Захарченка до Росії немає.

Раніше депутат Держдуми від Забайкальського краю, російський співак українського походження Йосип Кобзон сказав кілька слів про фінансування окупованого Криму, зазначивши, що це "непосильна ноша".