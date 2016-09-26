Кобзон назвав окупований Крим непосильною ношею, заговорив про "убогий" російський бюджет

"Ми взяли на себе непосильну ношу – Крим", - розповів він на зустрічі з журналістами Чити, передає Zabmedia.

Він заявив, що це територія, яка фінансується з "убогого російського бюджету".

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"Від цього страждають такі галузі, як охорона здоров'я, освіта, культура та інші важливі сфери", - сказав Кобзон.

При цьому він наголосив, що важливо приділяти увагу розвитку культури, на яку сьогодні виділяється дуже мало коштів. На думку депутата Держдуми РФ, через брак коштів у сфері культури широко поширені алкоголізм, наркоманія і злочинність.

Нагадаємо, Кобзон перебуває у списку санкцій ЄС. Крім того, йому був заборонений в'їзд до США.