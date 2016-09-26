Кобзон назвав окупований Крим непосильною ношею, заговорив про "убогий" російський бюджет
Депутат Держдуми від Забайкальського краю, російський співак українського походження Йосип Кобзон сказав кілька слів про фінансування окупованого Криму, зазначивши, що це "непосильна ноша".
"Ми взяли на себе непосильну ношу – Крим", - розповів він на зустрічі з журналістами Чити, передає Zabmedia.
Він заявив, що це територія, яка фінансується з "убогого російського бюджету".
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"Від цього страждають такі галузі, як охорона здоров'я, освіта, культура та інші важливі сфери", - сказав Кобзон.
При цьому він наголосив, що важливо приділяти увагу розвитку культури, на яку сьогодні виділяється дуже мало коштів. На думку депутата Держдуми РФ, через брак коштів у сфері культури широко поширені алкоголізм, наркоманія і злочинність.
Нагадаємо, Кобзон перебуває у списку санкцій ЄС. Крім того, йому був заборонений в'їзд до США.