Цензура дала добро говорити правду: російську військову присутність на Донбасі більше не приховують - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський.

За його словами, раніше за такі зізнання суворо допитували куратори, а тепер цензура дала добро говорити правду.

При цьому зазначив Казанський, стали відкрито писати про присутність російських військових на Донбасі й деякі підконтрольні Кремлю ЗМІ.

Читайте такожЖурналісти оцінили ймовірність вторгнення російських військ до України через Білорусь

"Армією республік керують російські фахівці, за ключовими напрямами у сфері господарської наглядають російські радники. За фактом регіон є російською територією, хоча оформити це юридично зараз не можна, місцеві жителі хочуть, щоб рано чи пізно це все-таки відбулося", - нещодавно написав прокремлівський сайт Украина.ру.

"Я знав, що одного разу вони перестануть це приховувати. Так само, як перестали приховувати участь своїх військ в анексії Криму", - наголосив журналіст.