Цензура дала добро говорити правду: російську військову присутність на Донбасі більше не приховують - журналіст
Російські бойовики пишуть, що з осені 2016 року їм більше не заборонено згадувати про російську військову присутність у Донецьку і Луганську.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський.
За його словами, раніше за такі зізнання суворо допитували куратори, а тепер цензура дала добро говорити правду.
При цьому зазначив Казанський, стали відкрито писати про присутність російських військових на Донбасі й деякі підконтрольні Кремлю ЗМІ.
Читайте такожЖурналісти оцінили ймовірність вторгнення російських військ до України через Білорусь
"Армією республік керують російські фахівці, за ключовими напрямами у сфері господарської наглядають російські радники. За фактом регіон є російською територією, хоча оформити це юридично зараз не можна, місцеві жителі хочуть, щоб рано чи пізно це все-таки відбулося", - нещодавно написав прокремлівський сайт Украина.ру.
"Я знав, що одного разу вони перестануть це приховувати. Так само, як перестали приховувати участь своїх військ в анексії Криму", - наголосив журналіст.