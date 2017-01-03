Ихтамнет: волонтери розсекретили кадрових російських військових на Донбасі (фото)

Про це йдеться в розслідуванні волонтерів "Стоп Терор".

Причому Мубаракзянов Ільфат "абсолютно випадково" виявився чинним військовослужбовцем 23-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, яка розташовується в місті Самара.

А вже на фотографіях Мубаракзянова волонтерами був пізнаний його товариш зі служби Жучков Микита.

Перед тим, як вирушити на територію України, зняти російську форму, військовослужбовці ЗС РФ Жучков Микита і Мубаракзянов Ільфат зробили кілька спільних фотографій.

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А у вересні 2014-го року Жучков Микита вирушає на Донбас, причому в компанії свого товариша зі служби Мубаракзянова Ільфата.

"Незважаючи на той факт, що Жучков ц соціальній мережі ВКонтакте змінив свої дані, документ, який додається до медалі "ЗА ПОВЕРНЕННЯ КРИМУ", допоміг нам встановити його прізвище, ім'я та по батькові, звання військовослужбовця. І звичайно, вдалося встановити причетність до окупації Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що старший сержант 23-ї гвардійської мотострілецької бригади Жучков Микита Володимирович після закінчення строку перебування на території України продовжує нести службу у ЗС РФ.