Волонтери розсекретили російських військових на Донбасі (фото)

У новому розслідуванні представлені четверо земляків-товаришів зі служби зі складу розвідувального батальйону 7-ої військової бази Збройних сил Росії, помічені в "українському відрядженні–2015", передає InformNapalm.

Наголошується, що їхнє упізнання проходило за підсумками аналізу інформації та фотоматеріалів із соціальних профілів фігурантів розслідувань.

Волонтери розповіли, що на задньому тлі групової фотографії, де позують військовослужбовці 7-ї військової бази, одягнені в неуставну форму типу «гірка» (характерне екіпірування "шахтарів" у 2014-2015 роках), видно покинуті будови.

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"Як характер місцевості, так і тип будов не дозволяють припустити, що це знімок з гірської Абхазії. Місцевість на фотографії більше нагадує степовий ландшафт прикордонного з Росією району в околицях Ізварине. Подібний пейзаж ми бачили у фотозвіті про поїздку на Донбас російського ремонтника М. Баюрова, який видав не тільки себе, але й тактичну групу 200-ї бригади Північного флоту РФ", - йдеться у розслідуванні волонтерів.

Також вони назвали імена російських військових: Алтинбек Жумаристанов (Жумарстанов), Едуард Чунов, Куандік Жарканалієв, Самат Ісалієв.

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