Ситуація в зоні АТО: бойовики збільшили кількість обстрілів, використовували артилерію (карта)

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Минулої доби вчергове зросла бойова активність противника. Так, кількість обстрілів зросла до 52, що є рекордним показником у новому 2017 році»,- сказав він.

За його словами, заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння бойовики застосовували вчора на усіх напрямках фронту.

На Луганському напрямку вперше за останні два тижні НЗФ використали артилерію. Позиції українських військових були обстріляні 16 разів, з них половина – з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку найбільша бойова присутність бойовиків зберігається на Світлодарській дузі, на яку припадає половина усіх вчорашніх випадків порушення перемир’я на цьому напрямку.

«Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, зокрема 6 – із застосуванням мінометів», - сказав Мотузяник.

За його словами, на Маріупольському напрямку бойові дії у повному обсязі перемістилися на південь: лінія фронту Павлопіль – Гнутове – Талаківка – Лебединське – Водяне – Широкине. «Втім, найгарячіше все так же було на крайньому півдні – приморських Водяному та Широкиному. Там вчора противник застосовував міномети та бронетехніку», - додав він.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 21 обстріл, зокрема 4 – із застосуванням важкого озброєння.