У зоні АТО окупанти обстрілюють позиції ЗСУ на всіх напрямках, поранено двох бійців

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

«У передріздвяну добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському – з мінометів вони вели вогонь – по Павлополю, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкіному та Талаківці вогонь вели снайпери» - зазначається у повідомленні.

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На Луганському напрямку бойовики з гранатометів стріляли по Станиці Луганській, Новотошківському та Новозванівці.

На Донецькому - з мінометів та великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Луганського та Авдіївки.

У районі Новотошківського двох наших військовослужбовців поранено, додали у штабі.

Раніше повідомлялося, що в зоні АТО запобігли теракту біля каналу "Сіверський Донець - Донбас".