Ситуація в зоні АТО: з початку доби бойовики 28 разів обстріляли військових, поранені троє бійців

З початку доби російсько-окупаційні війська 28 разів вели обстріли позицій сил антитерористичної операції, поранено трьох бійців.

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Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Широкине. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Гнутовому, Троїцькому, Водяному та Широкиному. По Широкиному та Мар’їнці вогонь вели БМП противника. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлополь, Гнутове, Широкине. По Талаківці вогонь вів і танк», - йдеться у повідомленні.

Також у штабі АТО поінформували, що на Луганському напрямку терористи з 82 міліметрових мінометів обстріляли Троїцьке, з великокаліберних кулеметів – Новозванівку, також по Троїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку – з 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Авдіївці та Луганському, з гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника, додається у зведенні.