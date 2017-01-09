ФСБ інтенсивно вербує кадри в прикордонних з Росією районах Донеччини – ІС

Про це повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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«У прикордонних з РФ районах «ДНР» відзначається значна активізація ФСБ РФ. Зокрема, співробітники російської спецслужби під прикриттям прикордонників РФ (прикордонна служба РФ входить до складу ФСБ РФ) інтенсивно вербують кадри у прикордонній смузі, при цьому вербування ведеться серед широких верств населення, незалежно від роду діяльності», - написав він.

За інформацією Тимчука, основний прийом - ловля «на контрабанді» або «незаконному перетинанні кордону», при цьому у громадян вилучаються документи, що полегшує вербування.