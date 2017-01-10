Опубліковані Савченко списки: бойовики хочуть обміняти обвинувачену у сепаратизмі Штепу

Так, обвинувачена у сепаратизмі Штепа вказана в списку під номером 517.

Раніше 10 січня народний депутат України Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, що вимагають видати представники "Л/ДНР".

Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою "всіх на всіх" має відбуватися у три етапи.

Довідка УНІАН. Штепу звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.