На Донбас почали завозити "кадирівців" задля упокорення непідконтрольних бойовиків - ЗМІ

Вони приїхали, ймовірно, для того, щоб придушити тих сепаратистів, які виходять із-під контролю.

Про це повідомляє "Українська правда", спираючись на джерела у контррозвідці СБУ.

Так, наприкінці листопада у Донецьку почала помітно зростати кількість бойовиків з шевроном з написом "СЕВЕР" та зображенням 2 прапорів (РФ та Чеченської Республіку). Підрозділ базується у Донецьку на території колишнього Управління МВС на Донецькій залізниці.

Протягом грудня 2016 року початку січня 2017 року їхні лави поповнилися новоприбулими. В Донецьку місцеві називають їх "кадировцями", оскільки на їхніх автомобілях часто розміщено портрети голови Чеченської Республіки Кадирова (також повідомляється про новоприбулих).

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Крім цього, бойовиків-"кадирівців", у томі числі вихідців з Республіки Дагестан бачили у Будьонівському районі Донецька, а також у населеному пункті Олександрівка Донецької області, які прибули з метою подальшої дислокації.

Також, на початку січня до Ясинуватої прибув батальйон Внутрішніх військ МВС РФ "Север", що майже повністю складається з бійців чеченської національності. Вказаний підрозділ спочатку у повному складі був дислокований у Ясинуватій, а потім групами бійці батальйону "Север" вибули до різних підрозділів НЗФ "ДНР" з метою посилення позицій.

За інформацією співрозмовників УП, участь "кадирівців" у бойових зіткненнях не зафіксували. За оцінкою співрозмовників УП, "підрозділи прибули для боротьби з непідконтрольними окупаційному командуванню озброєними формуваннями на окуповані території Донецької області, залякування місцевого населення з метою уникнення можливих "голодних" бунтів, а також виходу з під контролю російських кураторів місцевих угруповань бойовиків".