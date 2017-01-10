"Цифри, які шокують": журналіст розповів про кількість самогубств серед військових у зоні АТО за минулий рік (документ)

Про це пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Олексій Братущак, посилаючись на офіційні дані Міноборони.

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"Сьогодні отримав відповідь з Міноборони на свій запит. У боях загинуло 211 військовослужбовців, а не в боях - 256. Шокують цифри по кількісті самогубств - 63, по померлим внаслідок хвороб – 58", - пише журналіст.

За його словами, він тепер готує запит до військової прокуратури: "скільки винних за не бойові втрати було встановлено".