Місія ОБСЄ заявила про збільшення на 250% випадків використання у зоні АТО забороненої зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Він нагадав, що різдвяний період в історії традиційно характеризувався миром та доброю волею. Зокрема, він розповів, як під час Першої світової війні на Різдво французькі та німецькі солдати склали зброю та грали у футбол перед тим, як відновити ведення вогню.

При цьому, як стверджує Хуг, на Донбасі впродовж останніх трьох тижнів ситуація характеризувалася тим, що "ті люди у військовій формі, які віддають накази, і ті люди у військовій формі, які їх виконують (відкриваючи вогонь - УНІАН), дійсно не усвідомлювали Різдва".

"У день відзначення православного Різдва, 7 січня, наші спостерігачі задокументували порушення режиму припинення вогню в усіх відомих гарячих точках", - зауважив він.

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Хуг також зауважив, що впродовж тижня - з 19 по 25 грудня 2016 року - обстановка на сході України була особливо складною.

"У порівнянні з попереднім тижнем, наші спостерігачі задокументували на 250% збільшення використання заборонених Мінськими угодами видів озброєння, а саме танків, мінометів, артилерії та ракетних систем залпового вогню", - наголосив Хуг.

У цьому зв'язку він зауважив, що було зафіксовано принаймні 3 374 вибухів від застосування цих видів озброєння.

Хуг також повідомив, що впродовж тижня з 26 грудня по 1 січня зафіксовано зменшення порушень припинення вогню, зокрема зафіксовано 121 вибух із озброєння, яке заборонене Мінськими угодами. У період з 2 по 8 січня, за його словами, кількість порушень режиму припинення вогню знову збільшилася, зокрема задокументовано 346 вибухів.

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Він уточнив, що приблизно половина порушень режиму припинення вогню сталася у районах на південний схід та схід від Світлодарська. Інші порушення відбувалися в основному у чотирьох гарячих точках: в районах на північ та північний схід від Маріуполя, на захід та північ від Горлівки та в її околицях, в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецьке летовище та у західній частині Луганської області.

Також Хуг зауважив, що це насильство відбувається у складному та заплутаному політичному середовищі. За його словами, є багато взаємопов'язаних чинників, і не всі з них є зрозумілими.