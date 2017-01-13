Загострення на Донбасі: бойовики вперто нарощують кількість обстрілів, поранено трьох українських військових

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій ЗСУ з мінометів у районі Водяного та Широкиного. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Водяне та Широкине обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному та Талаківці– снайпер.

Читайте такожЗниклі на Донбасі троє військових загинули, їхні тіла у бойовиків - ЗМІ

На Луганському напрямку – зі 152 міліметрової артилерії – Калиново- Попасну та Новозванівку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Луганське, Троїцьке та Зайцеве. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали позиції бійців АТО в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького. По Луганському вогонь вела БМП противника.