ІС: бойовики мають намір шантажувати офіцерів ЗСУ, родичі яких живуть в "ДНР"

Про це йдеться в повідомленні групи «Інформаційне опір».

«Керівництво МДБ «ДНР» віддало вказівку підпорядкованим структурним підрозділам розпочати активне відпрацювання родинних зв'язків військовослужбовців керівної ланки підрозділів ЗС України з метою виявлення тих з них, хто проживає на окупованій території. У разі виявлення подібних родичів, їх планується використовувати з метою шантажу і схиляння до «співпраці» зазначених командирів і воєначальників ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, ІС повідомляє, що керівництвом окупаційної адміністрації н. п. Макіївка («ДНР») дано вказівку місцевим представникам Донецької єпархії УПЦ зібрати інформацію про католицьких і протестантських, а також мусульманських громадах, що діють на території міста (персональні дані представників, адреси місць зібрань).

На підставі зібраних даних планується провести «інвентаризацію майна» даних громад. Станом на 12.01.2017 встановлено 21 деномінацію і 2 мусульманські громади.

Як повідомляв УНІАН, за даними ІС, в н. п. Новогригорівка (Бахмутський район Донецької області, поблизу Дебальцеве) зростає невдоволення населення масовими випадками мародерства з боку бойовиків «7-й омсбр».