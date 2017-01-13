Бойовики продовжують обстріли на всіх напрямках, одного військового поранено – штаб АТО

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook, окупанти продовжили обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках.

Так, на Маріупольському напрямку з мінометів терористи обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Гнутовому, Павлополю, Новотроїцькому і Широкиному. По Гнутовому неодноразово стріляли снайпери.

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На Донецькому напрямку, за даними штабу АТО, по Луганському, Північному, Зайцевому та Авдіївці бойовики стріляли із гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку по Кримському вогонь вів снайпер.