"Широкине стало на поверх нижче": журналістка розповіла про поточну ситуацію на передовій

Про це повідомляє 5 канал з посиланням на кореспондента Тетяну Ігнатченко. Зокрема, вона зазначила, що зі спостережень наразі очевидно, що Широкине (Маріупольський напрямок) стало нижче ще на один поверх.

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"Ті позиції, які розміщені у санаторіях, профілакторіях і служать морпіхам для укриття, продовжують руйнуватися. Міномети та артилерія своєї роботи не припиняють безпосередньо по цих українських позиціях", - повідомила вона.

Якщо говорити про ситуацію в самому Маріуполі, то можна сказати, що у місцевих мешканців ніби "замилилося око". Містяни реагують, коли чують постріли зі 120-мм мінометів,артилерії, гаубиць. Тобто, реагують тоді, коли відбуваються масовані потужні обстріли. А коли відбуваються певні прицільні точкові удари, як сьогодні вночі – точково по Водяному, Широкиному – це вже не сприймається цивільними за якийсь обстріл.

"Маріупольці вже навчилися безпосередньо відрізняти, чи загрожує обстріл їхньому життю, їхнім будинкам чи будинкам сусідів", - зазначила кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 61 обстріл, здійснений російсько-окупаційними силами.