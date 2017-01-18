У 2016 році одного з полонених рідні викупили у бойовиків за $15 тисяч - волонтер

"Якщо близьких взяли в полон і тримають їх більш-менш офіційно, то навряд чи вам будуть дзвонити з пропозицією про викуп самі бойовики. Якщо дзвонять, то це шахраї. Є ситуації, коли в полон беруть якісь бандформування, тоді викуп — це дуже небезпечно. Тому що ці бандформування місцева влада переслідує. І якщо про це стане відомо, то бойовики можуть бути покарані. Тому в питаннях викупу дуже багато нюансів", - цитує керівника ГО "Блакитний птах", волонтера Ганну Мокроусову Громадське.Радіо.

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За її словами, про викуп з полону частіше домовляються з неофіційними представниками «Л/ДНР».

Так, у 2016 році на останньому відомому Мокроусовій викупі просили 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, за словами віце-спікера ВР, представника України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірини Геращенко, бойовики вимагають від України "звільнити" зниклих без вести людей в ході Мінських угод.