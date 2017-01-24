На КПВВ "Новотроїцьке" затримано учасника захоплення будівлі СБУ в Донецьку
Сьогодні на території контрольного пункту в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» прикордонники Донецького загону затримали громадянина України, який перебував у складі незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території і брав участь у захопленні будівлі СБУ в Донецьку.
Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, оперативну інформацію про вказаного громадянина прикордонники отримали заздалегідь.
«Вже під час проведення фільтраційних заходів правоохоронці встановили, що цей громадянин є учасником НЗФ та у період з 2014 року до січня 2015 року перебував у складі одного з батальйонів російських найманців», - йдеться в повідомленні.
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Затриманий 32-річний українець розповів, що під час масових заворушень в 2014 році він брав участь у захопленні будівлі СБУ в Донецьку та ніс службу на блокпостах.
Наразі громадянина України передано співробітникам Національної поліції.