Рятувальники показали масштаби руйнувань Авдіївки (фоторепортаж)
11:08, 02 лютого 2017Війна
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В результаті ворожих обстрілів Авдіївки 1 лютого пошкоджено 52 будинки, повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Нагадаємо, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки. 30 січня в результаті обстрілу були пошкоджені ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції.
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Увечері 1 лютого Жебрівський повідомив про початок переговорів щодо оголошення режиму тиші на Донбасі на 2 лютого для проведення ремонтних робіт.
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